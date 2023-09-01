Йдеться про монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок та банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

У українців є лише місяць на те, щоб обміняти дрібні монети і банкноти зразків до 2003 року, які після 30 вересня будуть вилучені з обігу.

Як зазначається в повідомленні Нацбанку, йдеться про монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок і банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Обміняти такі розмінні монети і банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що знаходяться в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

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Для обміну слід звертатися до Національного банку України за адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також для обміну можна звертатися до уповноважених банків: АТ "Ощадбанк", АТ КБ" ПриватБанк", АТ" Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ".

Обмін здійснюватиметься до 30 вересня 2023 року включно.

Обмін монет і купюр

У жовтні 2022 року повідомлялося про те, що в Україні почнуть вилучати з обігу старі банкноти. Планувалося, що з 1 січня 2023 року Національний банк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

У НБУ заявили, що поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме все менше, а їх місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 і 10 гривень зразка 2018 року і оновлені банкноти номіналом 20 і 100 гривень – з сучасним дизайном і посиленою системою захисту.

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