Російська Федерація в Києві обстріляла порожні цехи Дарницького вагоно-ремонтного заводу - загальна вартість запущених чотирьох ракет становить 26 мільйонів доларів.
Ракети з інтервалом у 15 секунд влучили у деревообробний, механічний цехи та кузню ДВРЗ, йдеться у сюжеті ТСН.
"…Одна з цих будівель побудована ще у 1935 році і пережила Другу світову війну, тепер вона зруйнована рашистами. І ще одна ракета влучила в землю поряд із трансформаторною будкою. На кілька годин знеструмило завод і прилеглі житлові будинки. На щастя, о 6 ранку в цехах нікого не було…", - зазначається в матеріалі.
За даними журналістів, у результаті ракетних ударів легкі травми отримав охоронець - він вийшов покурити, і йому осколками посікло обличчя.
В сюжеті зазначається, що вартість однієї запущеної РФ ракети становить 6,5 млн доларів.
Нагадаємо, Росія знову обстріляла Київ 5 червня - вибухи пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, була госпіталізована одна особа.
Пізніше стало відомо, що супротивник запустив ракети з літаків Ту-95, які знаходились в акваторії Каспійського моря.
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