Супротивник випустив ракети з літаків, зазначили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Російські загарбники здійснили сьогоднішній ранковий обстріл Києва з акваторії Каспійського моря.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупантами було випущено кілька ракет у напрямку Києва.

При цьому військовослужбовці підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" приблизно о 6-й ранку виявили ворожі ракети у небі і одну крилату ракету знищили.

Нагадаємо, зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про одну постраждалу людину, її госпіталізовано.

Над Обухівським районом Київської області було збито ворожу ракету.

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