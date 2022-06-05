Російські загарбники здійснили сьогоднішній ранковий обстріл Києва з акваторії Каспійського моря.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
"За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупантами було випущено кілька ракет у напрямку Києва.
При цьому військовослужбовці підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" приблизно о 6-й ранку виявили ворожі ракети у небі і одну крилату ракету знищили.
Нагадаємо, зранку 5 червня у Києві пролунало кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах. Відомо про одну постраждалу людину, її госпіталізовано.
Над Обухівським районом Київської області було збито ворожу ракету.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні знищено ще 100 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив загальні втрати ворога (інфографіка)
- Генштаб ЗСУ попередив про наступ окупантів на Лиманському напрямку
- Бої за Сєвєродонецьк: розвідка Британії дізналася про успіхи українських воїнів