Заступник голови НБУ Юрій Гелетій переконаний, що у НБУ достатньо резервів для балансування валютного ринку.

Введення гнучкого курсу допомогло уникнути валютної кризи, оскільки політика утримання фіксованого курсу та зниження облікової ставки з часом призвела б до накопичення критичного рівня дисбалансів в економіці.

Таку заяву в інтерв'ю "Мінфін" зробив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, зазначивши при цьому, що є думка, що при поточному рівні резервів можна було спокійно утримувати фіксований курс та знижувати облікову ставку, однак це призвело б до кризи.

"Це можна розглядати як альтернативну стратегію. Але з важливим застереженням. Згодом така політика призвела б до накопичення критичного рівня дисбалансів в економіці і необхідності суттєвої миттєвої корекції курсу. Простою мовою, до чергової валютної кризи", - зазначив заступник голови НБУ.

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При цьому він не виключає, що курсові та інфляційні очікування тепер погіршаться.

"На початковому етапі такий ефект можливий. Це новий валютний режим, а до всього нового люди, традиційно, ставляться з меншою довірою. Наше завдання - показати, що це дійсно керована гнучкість курсу, а у НБУ є важелі контролю. Думаю, що ринок в цьому швидко переконається, тому тривалого ажіотажу не очікуємо", - зазначив Гелетій.

При цьому він підкреслив, що у НБУ достатньо резервів для балансування валютного ринку.

"Міжнародна підтримка залишається високою, у НБУ достатньо резервів для балансування валютного ринку. Наші інтервенції будуть повністю покривати дефіцит валюти, викликаний війною. До того ж ми будемо забезпечувати рух курсу як в одну, так і в іншу сторону", - заявив Гелетій.

Гнучкий курс

3 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий курс. Офіційний курс при режимі керованої гнучкості буде визначатися операціями на міжбанківському валютному ринку.

НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс безготівкової валюти. Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів тільки в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

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