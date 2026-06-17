Скандал із затриманням інкасаторів 'Ощадбанку': в Угорщині ініціювали розслідування

Перевірки мають відбутися в Податковій службі, Антитерористичному центрі TEK та інших залучених структурах.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно провести внутрішні розслідування у справі так званого "золотого конвою". Йдеться про незаконне затримання інкасаторів українського "Ощадбанку" в березні.

Як пише угорське видання Index, перевірки мають відбутися в податковій службі NAV, Антитерористичному центрі TEK та інших залучених структурах.

Раніше медіа повідомляли, що внутрішній звіт NAV виявив серйозні недоліки, порушення закону та службові упущення в операції, пов’язаній із рейдом на "золотий конвой". При цьому рейд, за інформацією ЗМІ, міг бути ухвалений за участі тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

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"У справі "золотого конвою" ми наказали негайно провести внутрішні перевірки в NAV, TEK та інших залучених службах. Генеральний прокурор має невідкладно висловитися щодо цього питання", - заявив Мадяр.

У внутрішньому звіті NAV перелічено 24 пункти щодо правових недоліків березневої операції "золотого конвою". Згідно з документом, співробітників податкової служби було призначено з порушенням процедури, оскільки відповідне рішення було надіслано лише електронною поштою. Також зазначається, що заяву Служби захисту конституції не вдалося знайти ні в прокуратурі, ні в самій службі, тому підстава для підозри у злочині не була належно підтверджена.

Крім того, у звіті вказується, що залучення Антитерористичного центру було недостатньо обґрунтованим і суперечливим: побоювання щодо озброєності конвою були надмірними, тоді як у перевізника були всі необхідні документи. Також зазначено, що утримання українських громадян як свідків могло бути незаконним, їм не запропонували консульського захисту, а кошти "Ощадбанку" утримувалися понад три доби без належного юридичного обґрунтування. У звіті також йдеться про затримки у винесенні рішень і неточності в процесуальних документах.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" - головні новини

5 березня в Угорщині затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.

У вантажі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, оформлені відповідно до міжнародних правил. Згодом співробітників банку та машини повернули Україні, а всі цінності вилучила угорська сторона.

Угорський уряд стверджував, що затримання українських інкасаторів і вилучення коштів було здійснено буцімто в межах розслідування справи про відмивання кримінальних грошей.

Однак угорські ЗМІ швидко з'ясували, що реальною причиною затримання українських інкасаторів стало те, що Україна відмовилася від інкасаторських послуг, які надавала фірма друга Віктора Орбана, і перевезенням грошей почав займатися "Ощадбанк".

6 травня Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення українських інкасаторів.

За даними розслідування угорського видання Telex, колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був безпосереднім замовником скандальної спецоперації із силового затримання українських інкасаторських машин із золотом та готівкою.

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