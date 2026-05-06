Угорщина повернула кошти та цінності 'Ощадбанку', - Зеленський

Президент назвав повернення коштів важливим кроком у відносинах з Угорщиною.

Сьогодні Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення українських інкасаторів у березні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що це є важливим кроком у відносинах з Угорщиною.

"Сьогодні були повернуті кошти та цінності "Ощадбанку", що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі", - написав глава держави у Telegram.

Зеленський також висловив вдячність Угорщині "за конструктив та цивілізований крок".

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

Як писав УНІАН, 5 березня в Угорщині затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.

У вантажі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, оформлені відповідно до міжнародних правил. Згодом співробітників банку та машини повернули Україні, а всі цінності вилучила угорська сторона.

При цьому угорський уряд стверджував, що затримання українських інкасаторів і вилучення коштів було здійснено буцімто в межах розслідування кримінальної справи про відмивання кримінальних грошей.

Однак угорські ЗМІ швидко з'ясували, що реальною причиною затримання українських інкасаторів стало те, що Україна відмовилася від інкасаторських послуг, які надавала фірма друга Віктора Орбана, і перевезенням грошей почав займатися "Ощадбанк".

Згодом угорський уряд змінив версію. Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявляв, що конфіскація коштів "Ощадбанку" - це відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

