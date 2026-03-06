Викрадення працівників 'Ощадбанку' в Угорщині: зʼявилася реакція МЗС

Причини таких дій Угорщини досі невідомі, як і поточний стан співробітників банку.

5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х заявив, що влада Угорщини фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини таких дій досі невідомі, як і поточний стан співробітників банку. Можливості звʼязатися з ними немає.

"Ці семеро українців є співробітниками державного банку "Ощадбанк", які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками. Фактично, мова йде про те, що Угорщина взяла в заручники і вкрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні заявив пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет", – наголосив Сибіга.

Зазначається, що МЗС України вже надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням надати чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників і пограбування.

Реакція Нацбанку

На інцидент із затриманням співробітників "Ощадбанку" відреагували і в Національному банку України.

"Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", – йдеться в заяві НБУ.

В Угорщині викрали співробітників "Ощадбанку" – що передувало

Вночі 6 березня державний банк "Ощадбанк" заявив про викрадення в Угорщині працівників установи. Вони здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та "Ощадбанк Україна".

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі "Ощадбанку" знаходяться в центрі Будапешта. Місцезнаходження співробітників банку невідоме.

