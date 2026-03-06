Угорщина 'вимагає відповідей від України' на тлі затримки інкасаторів Будапештом

Зокрема представники Орбана звинувачують Україну в нелегальних фінансових операціях.

Угорщина "вимагатиме відповідей від керівництва України" щодо того, "хто стоїть за грошима і на що вони призначені". Про це Балаж Орбан, політичний директор в офісі прем'єр-міністра Віктора Орбана, заявив у контексті затримки Будапештом семи працівників "Ощадбанку", передає The Guardian.

Він опублікував фото грошей і золота, які Угорщина забрала в українського банку і заявив, що угорська влада розпочала розслідування цього інциденту. Зокрема, за його словами, правоохоронці Угорщини вивчатимуть можливі злочини, пов'язані з відмиванням грошей.

"Ще більш тривожним є те, що, за повідомленнями, з січня через Угорщину до України було перевезено понад 900 млн доларів, 420 млн євро та 146 кг золота. Броньовані автомобілі, наповнені готівкою та золотом, що рухаються по Угорщині, – це не те, як зазвичай працюють легальні фінансові операції", – додав він.

Угорщина затримала українських інкасаторів

В ніч на 6 березня український державний банк "Ощадбанк" заявив про викрадення в Угорщині працівників установи. Вони здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та "Ощадбанк Україна". В українському МЗС назвали це тим, що влада Угорщини фактично взяла в заручники сімох громадян України.

Згодом міжнародний речник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що Угорщина планує вислати затриманих українців. В Урядовому центрі країни зазначили, що операцію нібито контролював екс-генерал СБУ, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України, якому допомагали особи з військовим досвідом.

Українська поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з викраденням українців в Угорщині. Правоохоронці розглядатимуть цю справу за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

