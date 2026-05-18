Влада Угорщини скасувала незаконні рішення щодо співробітників 'Ощадбанку'

Угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини сьогодні, 18 травня, скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників "Ощадбанку", яких в березні незаконно затримали, вилучивши автомобілі з валютою і цінностями.

Як повідомили в банку, угорська сторона також постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян.

Відео дня

"Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження", - розповіли в "Ощадбанку".

Таким чином, було повністю скасовано всі обмеження, запроваджені 6 березня, коли угорська влада ухвалила рішення про депортацію українських громадян – інкасаторів "Ощадбанку" – та заборону на їхній в’їзд до країн Шенгенської зони.

"Повне скасування незаконних рішень щодо наших співробітників є підтвердженням правоти "Ощадбанку". Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", – зазначив голова правління банку Юрій Каціон.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" - головні новини

5 березня в Угорщині затримали співробітників українського "Ощадбанку" разом з інкасаторськими автомобілями та цінностями. Сім затриманих громадян України здійснювали рейс між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярної співпраці між державними банківськими установами.

У вантажі було 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, оформлені відповідно до міжнародних правил. Згодом співробітників банку та машини повернули Україні, а всі цінності вилучила угорська сторона.

При цьому угорський уряд стверджував, що затримання українських інкасаторів і вилучення коштів було здійснено буцімто в межах розслідування кримінальної справи про відмивання кримінальних грошей.

Однак угорські ЗМІ швидко з'ясували, що реальною причиною затримання українських інкасаторів стало те, що Україна відмовилася від інкасаторських послуг, які надавала фірма друга Віктора Орбана, і перевезенням грошей почав займатися "Ощадбанк".

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар пізніше заявляв, що конфіскація коштів "Ощадбанку" - це відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

6 травня Угорщина повернула кошти та цінності "Ощадбанку", що були вилучені під час захоплення українських інкасаторів.

Вас також можуть зацікавити новини: