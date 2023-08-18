Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна.

У Києві повідомлено про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації в розтраті коштів при закупівлі обладнання для обробки продуктів харчування.

Як інформує столична прокуратура, йдеться про закупку овочерізок за завищеною вартістю. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

"Підозрювана є уповноваженою особою, що відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель в управлінні освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації. Зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, посадовиця вчинила розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях)" (овочерізки з набором насадок)", - інформує прокуратура.

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За даними слідства, вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн, чим спричинено збитки Управлінню освіти Дніпровської РДА на зазначену суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Дивні закупки для сховищ

У червні ц. р. стало відомо, що столична Дніпровська райдержадміністрація закупила за бюджетні кошти для укриттів музичні інструменти - барабани на майже 900 тисяч грн. Відповідна інформація була оприлюднена на сайті держзакупівель Prozorro. Замовником виступило Управління освіти цього району.

Тодіж у мережі з'явилася інформація про закупівлю для укриттів у цьому ж столичному районі електричних сковорідок за 1,2 мільйона гривень та електричної овочерізки за 130 тисяч гривень.

Згодом Дніпровська РДА розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для київських укриттів. Через суспільний резонанс і розголос у ЗМІ очільник адміністрації Павло Бабій заявив, що ініціював службове розслідування щодо закупівлі барабанів, овочерізок і сковорідок.

Ще через деякий час стало відомо, що також був оголошений тендер від управління освіти Дніпровського району на закупівлю 26 портативних радіостанцій для укриттів на суму 1178520 грн; 50 очишувачів повітря вбудованим іонізатором по 30 тисяч грн за штуку.

Згодом для київських сховищ закупили конструктори на мільйон гривень.

У зв’язку з резонансними держзакупівлями президент Володимир Зеленський звільнив від виконання обов’язків голови Дніпровської РДА Павла Бабія.

Водночас наразі Бабій є заступником голови Дніпровської райдержадміністрації. У РДА пояснили, згідно з законодавством, Бабій після розпорядження Зеленського про звільнення його з посади т.в.о. голови РДА, повернувся на свою попередню посаду. Рішення про призначення на цю посаду і відповідно звільнення особи приймається на рівні Київської міської держадміністрації.

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