У Prozorro повертаються аукціони.

Згідно з постановою Кабміну, з 19 травня закупівлі в системі Prozorro за замовчуванням знову оголошуються з трехраундовим аукціоном.

Як повідомляє прес-служба Prozorro, аукціони повернулися в опціональному вигляді, тобто з можливістю для замовника провести відкриті торги без аукціону, надавши обґрунтування такого рішення.

Як йдеться в повідомленні, цей механізм дозволяє замовникам гнучко реагувати на ситуації з енергопостачанням та інші форс-мажори, пов'язані з війною.

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"Ми чекали на повернення аукціонів і впевнені, що цей механізм буде оживляти конкуренцію і допомагати отримувати кращі пропозиції на торгах. А використання системи Prozorro і наших стандартів прозорості даних посилить довіру громадян до відновлення", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та Prozorro

Prozorro - електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт та послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави.

Сфера публічних закупівель регулюється Законом України "Про публічні закупівлі". З 1 квітня 2016 року система Prozorro обов'язкова для центральних органів влади і монополістів, а з 1 серпня - для всіх інших державних замовників.

3 січня 2023 року Кабмін скасував аукціони на Prozorro до кінця війни. Повідомлялося, що аукціони не проводитимуться на період дії воєнного стану і протягом 90 днів з моменту повної перемоги України над Росією.

Крім того, постановою №1495 була скасована локалізація при закупівлях на потреби Збройних Сил. Тобто пікапи, вантажний транспорт, швидкі й т.ін. можна купувати на потреби ЗСУ без вимог локалізації.

21 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон, що передбачає введення прозорості в оборонних закупівлях. Він передбачає обов'язкове оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Ухваленню закону передував гучний скандал в Міноборони із закупівлею харчування для військовослужбовців за завищеними цінами.

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