У JPMorgan заявили, що це цей крок пов'язаний з "високою геополітичною невизначеністю".

Найбільший американський банк JPMorgan закрив всі довгі позиції в російському рублі.

Всі позиції за операціями з російським рублем закриті зі збитком, повідомляє Reuters.

Як повідомляє агентство, закриття позицій відбулося на тлі загострення ситуації на українському кордоні та зростання загрози вторгнення РФ в Україну. У JPMorgan підтвердили, що даний цей крок пов'язаний з "високою геополітичною невизначеністю".

"Ми не можемо з високою впевненістю відкидати негативні сценарії. Отже, наші рекомендації стали неспроможними", - йдеться в заяві аналітиків JPMorgan.

Станом на 11:28 за Києвом 1 долар коштував більше, ніж 78 російських рублів.

Обвал російського фондового ринку:

Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.

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21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.

24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.

24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.