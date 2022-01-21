Індекс Мосбіржі впав на 2,83 відсотка.

Російський Фондовий ринок продовжує демонструвати значне падіння.

Індекс Мосбіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту. Про це свідчать дані Мосбіржі.

Станом на 12:44 за Києвом акції "Газпрому" впали до позначки 313,14 в той час, як 19 січня вони торгувалися на позначці 314,46 руб і це був найбільший обвал на російському фондовому ринку за останній рік.

Зафіксовано падіння акцій таких великих підприємств як: "Русал "(мінус 2,04 відсотка, 72,49 рубля)," Озон "(мінус 1,73 відсотка, 1474 рублі) і "Поліметал" (мінус 1,62 відсотка, 126,4 рублі).

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Що таке індекс МосБиржи:

Індекс Мосбіржі 10 являє собою композитний ціновий рівнозважений індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

Індекс Мосбіржі та індекс РТС - цінові, зважені за ринковою капіталізацією (free-float) композитні індекси російського фондового ринку, що включають найбільш ліквідні акції найбільших і динамічно розвиваються російських емітентів, види економічної діяльності яких відносяться до основних секторів економіки.

Прогноз:

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну та введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку:

Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Ощад" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.