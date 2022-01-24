Також спостерігається падіння акцій таких великих компаній як "Газпром", ВТБ, "Русал","Сбер".

Сьогодні, 24 січня, індекс РТС — основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.

Індекс МосБіржі також впав на 5% - до 3 261,16 пунктів. Про це повідомляє "МосБіржа".

Падіння індексу відбувається на тлі загострення відносин з Росією і ризиків вторгнення російських військ в Україну.

Станом на 11:40 понеділка падіння склало 6,23% - до 1,314.53 пунктів. Станом на 13:00 за Києвом індекс вже знаходився на позначці 1,264.69.

Також спостерігається падіння акцій таких великих компаній як "Газпром", ВТБ, "Русал", "Сбер".

Що таке індекс МосБіржі:

Індекс Мосбіржі 10 являє собою композитний ціновий рівноважений індекс 10 найбільш ліквідних акцій фондового ринку Московської біржі. Індекс розраховується як середня арифметична зміна цін акцій, включених до бази розрахунку.

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Індекс МосБіржі та індекс РТС - цінові, зважені за ринковою капіталізацією (free-float) композитні індекси російського фондового ринку, що включають найбільш ліквідні акції найбільших і динамічно розвиваються російських емітентів, види економічної діяльності яких відносяться до основних секторів економіки.

Прогноз:

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку:

Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Ощад" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.

21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.