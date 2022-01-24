Купівлю іноземної валюти припинено з 14:00 за Києвом 24 січня 2022 року.

На тлі падіння курсу російського рубля Центробанк РФ ухвалив рішення не здійснювати покупку іноземної валюти на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє прес-служба ЦБ.

"Дане рішення ухвалено з метою зниження волатильності фінансових ринків", - йдеться в повідомленні. Купівлю іноземної валюти припинено в рамках реалізації механізму бюджетного правила з 14:00 за Києвом 24 січня 2022 року.

Рішення про відновлення операцій з купівлі валюти буде прийматися з урахуванням фактичної обстановки на фінансових ринках. Коли це станеться, ще невідомо.

Станом на 16.13 за Києвом 1 долар США коштував майже 79 російських рублів.

Обвал російського фондового ринку:

Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.

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21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс Мосбіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.

24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.