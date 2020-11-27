Пакет допомоги підприємцям у разі повного локдауну буде профінансовано з фонду боротьби з COVID-19.
Про це заявила заступник керівника офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі програми «Право на владу», повідомляє прес-служба ОП.
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За її словами, Верховна Рада має якнайшвидше прийняти ініційований президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроектів щодо підтримки підприємців у разі посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу.
За словами Ковалів, це вже третій пакет допомоги для підприємців з початку року. Навесні вона спрямовувалася на підтримку малого та середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів «5-7-9%», за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.
Ковалів підкреслила, що в проектах законів, ініційованих президентом, чітко вказані суми допомоги, в тому числі 8 тис.грн для ФОП і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ. А програма кредитування "5-7-9%" буде продовжена і розширена.
"Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, щоб проголосувати цей законопроект, і з ковидного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає в разі введення локдауна", - сказала заступник керівника Офісу президента України.
Хронологія подій
- 1 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- Того ж дня, 11 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".
- 16 листопада Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".
- 23 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що план з коронавірусної підтримки бізнесу майже готовий.
- 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.
- Документ передбачатиме виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу та працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під заборону посилення карантину.
- 24 листопада він заявляв, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроект про компенсацію за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників для підприємств, робота яких припиняється через карантинні обмеження.
- 27 листопада 2020 року заступник голови офісу президента України Юлія Ковалів заявила про те, що новий пакет допомоги вітчизняному бізнесу на випадок повторного введення в Україні жорсткого карантину передбачає виділення 12-15 млрд грн до кінця року.
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