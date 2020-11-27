Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.

Пакет допомоги підприємцям у разі повного локдауну буде профінансовано з фонду боротьби з COVID-19.

Про це заявила заступник керівника офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі програми «Право на владу», повідомляє прес-служба ОП.

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За її словами, Верховна Рада має якнайшвидше прийняти ініційований президентом України Володимиром Зеленським пакет законопроектів щодо підтримки підприємців у разі посилення карантинних заходів, щоб уряд міг до кінця року надати кошти бізнесу.

За словами Ковалів, це вже третій пакет допомоги для підприємців з початку року. Навесні вона спрямовувалася на підтримку малого та середнього бізнесу, зокрема через програму доступних кредитів «5-7-9%», за якою вже видано позики на суму 13,5 млрд грн.

Ковалів підкреслила, що в проектах законів, ініційованих президентом, чітко вказані суми допомоги, в тому числі 8 тис.грн для ФОП і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ. А програма кредитування "5-7-9%" буде продовжена і розширена.

"Буду звертатися до депутатів, щоб разом обговорити, щоб проголосувати цей законопроект, і з ковидного фонду встигнути до кінця року видати цей пакет підтримки тому бізнесу, який постраждає в разі введення локдауна", - сказала заступник керівника Офісу президента України.

Хронологія подій

1 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 Листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Того ж дня, 11 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

16 листопада Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

23 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що план з коронавірусної підтримки бізнесу майже готовий.

26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

Документ передбачатиме виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу та працівникам, чия сфера діяльності потрапляє під заборону посилення карантину.

24 листопада він заявляв, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроект про компенсацію за сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників для підприємств, робота яких припиняється через карантинні обмеження.

27 листопада 2020 року заступник голови офісу президента України Юлія Ковалів заявила про те, що новий пакет допомоги вітчизняному бізнесу на випадок повторного введення в Україні жорсткого карантину передбачає виділення 12-15 млрд грн до кінця року.

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Автор: Костянтин Гончаров