Гетманцев зазначив, що, говорячи про майбутнє, він радив би колегам з уряду для початку вичерпати ресурс детінізації.

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відреагував на новину про рекомендації МВФ підвищити ПДВ в Україні.

"Знову бачу чергову хвилю в ЗМІ про підняття ПДВ як результат відвідування нашими представниками МВФ. МВФ не відвідував, рекомендації не отримував, але можу вам відповідально заявити, що ні, про підвищення ПДВ не йшлося і не йдеться. Принаймні в цьому скликанні парламенту", - написав депутат в своєму Telegram-каналі.

Гетманцев зазначив, що, говорячи про майбутнє, він радив би колегам з уряду для початку вичерпати ресурс детінізації (в тому числі провівши реформу митниці і БЕБ), скоротити власні неефективні видатки (на кшталт абсолютно не дієвого кешбеку), скористатися резервом від додаткового розміщення ОВДП.

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"А вже потім замислюватись, або ні, над ставками ПДВ", - додав він.

Потенційне підвищення ПДВ - про що йдеться

Forbes Ukraine з посиланням на посадовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, повідомив, що представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

При цьому конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювались на рівні ідей.

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