В Мінсоці підготували законопроєкт, який передбачає єдиний формат індексації пенсій.

В Україні готуються зміни у нарахуванні пенсій через існуючі викривлення в пенсійній системі. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.

За її словами, одним з викривлень є ситуація, коли люди виходять на пенсію в різні роки з однаковим обсягом прав і отримують різні суми виплат. Наразі над виправленням ситуації працюють.

"Ми вже пропрацювали повністю механізм, який дозволить уникати цього викривлення. Побачили, де були баги, і вирішили цю проблему. Але задача, щоб цей законопроєкт був успішним у Верховній Раді", - сказала міністр.

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Жолнович також зазначила, що поточний рівень пенсійного забезпечення недостатній для більшості пенсіонерів. І справа не тільки у фінансовому ресурсі, який необхідно зробити сталим.

"Навіть якщо ми знайдемо його в цьому році, повинні розуміти, що такий же або більший фінансовий ресурс буде в наступному році, і далі. Для того ми робили велику кількість обрахунків, залучили міжнародні фінансові інституції – Світовий банк, МОП, МВФ – щоб бути впевненими, що ми гарантуємо той розмір виплат, який зараз запропонуємо для пенсіонерів", - додала вона.

За її словами, викривлення є і в обсягу спеціальних прав щодо нарахування пенсій. Як розповіла Жолнович, є три типи пільг, які можуть застосовуватися для різних категорій людей: це зменшення віку виходу на пенсію, зменшення кількості років страхового стажу, який треба відпрацювати для отримання пенсії, і відсоток заміщення заробітку.

"Якщо в загальному до 40% заміщення заробітку покривається державою для солідарної пенсії, то у спецпенсіонерів таке покриття сьогодні мінімум 70%, а в окремих випадках за рішенням судів – 90%. І всі спецпенсіонери користуються усіма трьома привілеями: менший страховий стаж, менший вік досягнення і вищий відсоток. Тому ми так само підходимо до реформи пенсій", - сказала міністерка.

Вона звернула увагу, що індексація пенсій на рівень інфляції діє для всіх пенсіонерів. Однак спецпенсіонери мають ще одну одну перевагу, яку вона назвала беззмістовною.

"Коли людина, яка вже 10-15 років на пенсії, має право звернутися, щоб їй повністю перерахували пенсію і обрахували її від заробітку людини, яка сьогодні працює на подібній посаді. Це трошки нонсенс, тому що все одно обсяг задач на кожній посаді змінюється. Ризики змінюються", - сказала Жолнович.

Вона навела приклади. Зокрема, робота працівників ДСНС 20 років назад і тепер — це різні виклики:

"Беремо кадрових військових. 20 років назад — це максимум марширування по плацу. І сьогодні — це коли люди з окопів не вилізають. Це неможливо поєднувати. Неможливо претендувати на заробіток сьогоднішнього солдата, який є в окопі. Я вважаю, що ми це маємо виправляти".

Вона додала, що міністерство також підготувало законопроєкт, який передбачає єдиний формат індексації. Йдеться про те, що обраховані пенсії будуть індексуватися з рівнем інфляції за єдиними стандартами і правилами.

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Поєднання трьох рівнів пенсійного забезпечення може дозволити в майбутньому отримувати пенсію в розмірі 80% від середнього заробітку за життя, розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, солідарна пенсійна система має покривати 40% життєвого заробітку людина, накопичувальна пенсійна система може додати мінімум 20%, а також 20% можуть покрити добровільні пенсійні накопичення.

Також раніше УНІАН писав, як розрахувати розмір пенсійних виплат зі стажем у 30 років.

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