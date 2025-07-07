Солідарна пенсійна система покриває до 40% від середнього заробітку людини за життя.

Поєднання трьох рівнів пенсійного забезпечення може дозволити в майбутньому отримувати пенсію в розмірі 80% від середнього заробітку за життя.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у подкасті Центру економічної стратегії.

Вона розповіла, що кожен українець може порахувати свою майбутню пенсію станом на зараз за допомогою сервісу пенсійного калькулятора, і цифри по нинішній солідарній системі можуть виглядати не дуже обнадійливими.

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"Але те, що сьогодні ми дизайнуємо як проєкт, коли накладається декілька складових: і солідарні пенсійна система, яка має покривати 40% мого життєвого заробітку, і накопичувальна пенсійна система, яка дає мінімум 20%, і ще якщо добровільно, то в багатьох випадках це 80% заробітку покриває", - сказала вона.

Жолнович зазначила, що середньожиттєвий заробіток кожної людини спочатку менший, але до зрілого віку люди вже заробляють більше. Це дозволяє говорити про більшу кількість гарантій, які можна забезпечити пенсіонерам.

"Внески в солідарну систему виконують декілька ролей: перша – це утримання наших батьків і бабусь з дідусями, тих людей, які вклалися в нашу економіку, наше життя і виховання, і сьогодні розраховують, що ми як суспільство підтримаємо їх в старості", - сказала міністерка.

Друга складова, за її словами, передбачає формування собі пенсійних прав через власний внесок і страховий стаж для того, щоб майбутні покоління розуміли так само, в який спосіб підтримувати пенсіонерів.

Реформа пенсійної системи - останні новини

В Україні довгий час ведуться дискусії про запровадження обов’язкової накопичувальної пенсії на додачу до нинішньої солідарної системи. Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак заявляла, що запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже з наступного року.

Нещодавно Канада запропонувала допомогу у реформі пенсійної системи України. Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань розповів, що азом із міністром фінансів України Сергієм Марченком зустрівся з представниками низки пенсійних фондів та важливих інвесторів для обговорень, аби поділитися передовим досвідом у побудові пенсійної системи в Україні.

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