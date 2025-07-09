Майбутній розмір пенсії залежить від розмірів внесків і тривалості роботи людини.

До 80% українців не розуміють, від чого залежить розмір їхньої майбутньої пенсії. Нинішні працівники вже зараз можуть потурбуватися про забезпечення собі гідних виплат.

Про це розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Люди, які зараз працюють, мають знати, що їхнє майбутнє залежить від їхнього сьогодення. Тому що розмір солідарної пенсії кожної людини залежить від того, скільки внесків сьогодні сплатили ми в пенсійну систему", - сказала вона.

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За словами Марчак, згідно з дослідженням Київської школи економіки, приблизно 80% людей взагалі не розуміють, від чого залежить їхня майбутня пенсія.

Вона навела приклад: часто є ситуації, коли людина бореться за те, аби раніше вийти на пенсію, а потім з’ясовується, що пенсія – це похідна від обсягу внесків і того, скільки часу ви працювали. Так, вихід на пенсію на 5 років раніше може зменшити пенсію приблизно на 30%. А продовження строку роботи на цей же термін додатково збільшить пенсію на ці самі 30%.

"Якщо людина працює як айтішник і отримує високу заробітну плату, але при цьому платить податки як ФОП 3 групи, тобто як з мінімальної зарплати, то і розмір пенсії для нього буде обраховуватися з мінімальної зарплати. Про це теж люди не думають", - наголосила Марчак.

За словами заступниці міністра, кожна людина зараз має розуміти, що її майбутній розмір пенсії залежить від розмірів її внесків і тривалості роботи.

"Навіть за поточної формули, до якої є багато питань, у людини, яка пропрацює 30 років і буде сплачувати внески з середньої зарплати, розмір пенсії буде не таким вже і маленьким", - зазначила вона.

Марчак також розповіла, що вже зараз українці можуть робити власні внески в рамках добровільної накопичувальної пенсійної системи, яка поки що не така популярна.

"Є з десяток фондів, які показують, що навіть попри кризу 2014 року, суперінфляцію 2015 року, повномасштабне вторгнення 2022 року, на довготривалу перспективу внески допомагають перекривати в тому числі рівень інфляції. І опція робити накопичення вже сьогодні є – близько 50 тисяч людей вже отримують свою накопичувальну пенсію з недержавних фондів", - зазначила заступниця міністра.

Пенсії в Україні – останні новини

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповідала, що поєднання трьох рівнів пенсійного забезпечення може дозволити в майбутньому отримувати пенсію в розмірі 80% від середнього заробітку за життя.

За її словами, в Україні готуються зміни у нарахуванні пенсій через існуючі викривлення в пенсійній системі.

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