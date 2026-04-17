Пенсії в Україні зросли, проте кожний четвертий пенсіонер досі отримує 3500 грн

Кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень, за рік збільшились з 15% до 19%.

Середня пенсія в Україні після щорічної індексації зросла до 7 236 гривень, що на 14% більше, ніж рік тому. Попри підвищення, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні досі отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє "Опендатабот", при цьому за рік частка людей із найнижчими пенсіями зменшилася з 36% до 28%.

Найбільше пенсіонерів отримують від 5 до 10 тисяч гривень – це 3,66 мільйона осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії – 6 686 гривень, а частка таких пенсіонерів збільшилась з 29% до 36%.

Зростає і кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень – 1,86 мільйона. Якщо рік тому таких було 15%, то зараз – уже 19%. У цій групі середня пенсія сягає 16,5 тисяч гривень.

Водночас поступово зменшується частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тисяч гривень. Наразі це 1,74 мільйона людей, або 17%, тоді як рік тому їх було близько 20%. Середня пенсія тут – приблизно 4,5 тисячі гривень.

Найвищі пенсії традиційно у Києві – в середньому, 9 864 гривні. Найнижчі – на Тернопільщині, де середня виплата становить 5 612 гривень. Загалом лише у 8 регіонах пенсії дотягують до середнього рівня або перевищують його.

Проте найбільший приріст середньої пенсії за рік зафіксовано на Рівненщині (+22%) та Житомирщині (+20%).

"Варто зазначити, що майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – 2,8 мільйона українців. Їхня середня пенсія вища і становить близько 7,9 тисячі гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

Загалом наразі в Україні налічується 10,05 млн пенсіонерів. З січня по березень 2026 року пенсіонерів поменшало на 116 тисяч. Для порівняння, у середньому, Україна втрачає близько 170 тисяч пенсіонерів щороку. За чотири роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 740 тисяч.

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 7 236,49 грн, а у березні він становив 7 137,26 грн. Таким чином, середня пенсія в Україні за місяць зросла на 99,23 грн.

В Україні планують кардинально змінити пенсійну систему. Замість нинішньої моделі запровадять три рівні виплат і добровільні накопичення з автоматичним підключенням.

Вас також можуть зацікавити новини: