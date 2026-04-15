Пенсії у квітні зросли: скільки отримують пенсіонери в Україні

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становить 7 236,49 грн, а у березні він становив 7 137,26 грн. Таким чином, середня пенсія в Україні за місяць зросла на 99,23 грн.

Як повідомили в Пенсійному фонді України, в Україні наразі налічується 10,1 млн пенсіонерів. Водночас близько 2,8 млн із них продовжують працювати і їхня середня пенсія дещо вища, ніж загалом по країні, та становить 7 904,38 грн.

Зазначається, що переважна більшість українців отримує пенсію за віком – це 72,5% усіх пенсіонерів. Значно менша частка припадає на пенсії по інвалідності – 14,86%, у разі втрати годувальника – 7,04%, а також за вислугу років – 5,05%. Водночас соціальні пенсії та довічне утримання суддів разом займають менш ніж 1%.

За даними Пенсійного фонду, найбільша група (36,46%) отримує від 5 001 до 10 000 грн. Ще 24,23% отримують від 3 001 до 4 000 грн, а 17,33% від 4 001 до 5 000 грн. Водночас лише 18,55% пенсіонерів отримують понад 10 000 грн. Найменші виплати (до 3 000 грн) залишаються у меншості та становлять всього близько 3,4%.

10 квітня міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що в Україні планують кардинально змінити пенсійну систему. Так, замість поточної моделі запровадять три рівні виплат і добровільні накопичення з автоматичним підключенням.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 квітня провели перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Загалом перерахунок торкнувся 9,5 млн пенсіонерів, які отримали доплати у розмірі від 100 до 2595 грн залежно від розміру пенсії.

Крім того, у квітні пенсіонери та низка інших отримувачів соціальних виплат можуть розраховувати на одноразову допомогу у 1500 грн.

