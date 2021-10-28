Національний банк України на п'ятницю, 29 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.
Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,50 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.
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Міжбанк:
На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,33/26,35 грн/дол., до євро - на рівні 30,62/30,64 грн/євро.
Курс на 28 жовтня:
Національний банк України на четвер, 28 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.
Прогноз на останні дні жовтня:
Експерти прогнозували, що в кінці жовтня гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.