Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,50 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 29 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 30,50 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,33/26,35 грн/дол., до євро - на рівні 30,62/30,64 грн/євро.

Курс на 28 жовтня:

Національний банк України на четвер, 28 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на останні дні жовтня:

Експерти прогнозували, що в кінці жовтня гривня ослабне і курс долара знову піде вгору.

Автор: Катерина Жирій