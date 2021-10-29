Експерт очікує, що гривня за підсумками жовтня утримає шосте місце у світовому рейтингу найсильніших валют з початку 2021 року.

Курс гривні у листопаді коливатиметься в межах 26,3-27 грн/дол., при цьому на нього впливатимуть карантинні обмеження.

Про це повідомив керівник відділу аналітики групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

Читайте такожСьогодні обмінники працюють з новим курсом долара

За його словами, гривня в останній торговий день жовтня зберігає свої позиції поблизу позначки 26,3 грн/дол., і пропозиція валюти продовжує домінувати в період податкових виплат.

"Своєю чергою імпортери не проявляють активності через епідеміологічні обмеження. Напередодні стало відомо, що Київ так само перейшов в "червону зону" з масштабними обмеженнями. Таким чином, баланс ринку залишається за продавцями валюти, а гривня, ймовірно, за підсумками жовтня утримає шосте місце у світовому рейтингу найсильніших валют з початку 2021 року", - сказав Шевчишин.

Він зазначив, що на валютному ринку відсутні сильні покупці. Нерезиденти, хоча і виходять з ОВДП, не роблять масштабного впливу на тенденцію, оскільки стоять в пасивній покупці. В цілому, з початку тижня їх портфель гривневих ОВДП скоротився на 1,8 млрд грн, а з початку жовтня - на 4,7 млрд грн.

Аналітик повідомив, що сьогодні ринок перетравлює інфляційний звіт НБУ, який був опублікований напередодні ввечері. Згідно зі звітом, регулятор зберігає прогноз інфляції, але підкреслює, що для зниження рівня інфляції до 5% знадобляться більш жорсткі монетарні заходи. Крім того, зростання цін на енергоресурси буде надавати гнітючий вплив на відновлення економіки в найближчі два роки.

"Очікуємо, що гривня закриє місяць в діапазоні 26,3-26,4 грн/дол., при цьому волатильність на ринку збережеться. На листопад ми зберігаємо девальваційні очікування, проте локдауни по країні будуть стримувати покупки валюти. Ймовірно, в листопаді гривня буде коливатися в діапазоні 26,3-27 грн/дол.",- резюмував експерт.

Курс на 29 жовтня:

Національний банк України на п'ятницю, 29 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,33 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 29 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 26,45 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій