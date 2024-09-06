Василевська-Смаглюк прогнозує, що вже в середині вересня казначейство муситиме обирати, кому перш за все заплатити "ті копійки, які надходять в державний бюджет зараз".

Верховна Рада не проголосувала підвищення податків в Україні. У пропозиції Уряду йшлося здебільшого про підвищення військового збору і впровадження військового збору для ФОП.

Народна депутатка, членкиня Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в етері телемарафону поділилася думками, чому в парламенті забракло голосів для ухвалення в першому читанні законопроекту про збільшення податків, якими можуть бути наслідки цього вже у вересні та коли очікувати на оновлений варіант документу.

"Політика і суспільна думка завадили це зробити. Хоча я і мої колеги з комітету говорили про те, що ми в середині вересня, на жаль, не зможемо фінансувати утримання наших військових. Тому що грошей в бюджеті немає. Відтак, моя особиста думка, політичні ігрища завадили додати ще два голоси, щоб цей законопроект хоча би у першому читанні був проголосований. Окрім цього спірним пунктом, який також став пересторогою для успішного голосування, стало те, що уряд і Нацбанк відмовились від збільшення податку на прибуток банків до 50%, тобто удвічі", – акцентувала Василевська-Смаглюк.

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Депутатка розповіла, що зараз готується низка інших механізмів для того, щоб збалансувати бюджет навіть без ухвалених в парламенті ініціатив про збільшення військового збору. Перш за все, йдеться про те, що уряд вийде до банків з проханням купити українські ОВДП, тобто позичити гроші державі.

Другий момент – це секвестр тих програм, які не використовують достатньо закладеного ресурсу, де є невикористані кошти. Враховуючи те, що уряд влітку оголосив про реструктуризацію боргу України, а також ініціативи про винесення на продаж деякого державного майна на користь державного бюджету, є сподівання, "що все ж таки збалансуємося".

"Але, знову ж таки, будуть затримки, можливо, навіть для наших військових. Я вже не кажу про закупівлю озброєння, бо також треба платити за контрактом. В середині вересня буде величезна проблема і казначейство муситиме обирати, кому перш за все заплатити ті копійки, які надходять в державний бюджет зараз", – сказала Василевська-Смаглюк.

Депутат зауважила, що без збільшення податків український бюджет не витримає. Але після проваленого в першому читанні законопроекту, зараз важко передбачити, в якому вигляді і яка конфігурація буде ухвалена парламентом.

"Зараз будь-який варіант, який ми запропонуємо, однаково є ризик того, що не вистачить голосів", – підкреслила Василевська-Смаглюк.

Наступне засідання парламенту має відбутися через тиждень.

"Думаю в цей проміжок часу в першому читанні буде запропоновано до розгляду вже інший законопроект. Чи буде там ПДВ, військовий збір чи інші ініціативи, направлені на збільшення обтяження населення по сплаті податків, важко передбачити", – додала депутат.

Підвищення податків в Україні

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня народні депутати провалили ухвалення в першому читанні законопроекту №11416-д щодо збільшення податків. Документ, який передбачав збільшення військового збору для українців, був відправлений на повторне перше читання.

Варто нагадати, що вперше від початку повномасштабного вторгнення урядом було заплановане зпідвищення податків в Україні, зокрема, збільшення розміру військового збору та запровадження його для ФОПів.

Законопроєктом передбачалося підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи та встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

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