Середній розмір пільги в січні 2021 року склав 1,1 тис. грн.

Пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користуються 1,8 млн українців, а розмір пільг становить від 25% до 100% вартості.

Як повідомила прес-служба Мінсоцполітики, про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході форуму "Україна 30".

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"Пільгами на послуги ЖКГ користуються 1,8 мільйона осіб, розмір знижки плати за послуги становить від 25% до 100% залежно від категорії пільговика", - наводяться в повідомленні слова Лазебної.

Міністр також повідомила, що середній розмір пільги в січні 2021 року склав 1,1 тис.грн.

Субсидії в січні

У січні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримали 3 млн домогосподарств, а її середній розмір склав 2,2 тис.грн.

Загальні виплати у січні 2021 року по субсидіях збільшилися на 1 мільярд гривень - до 7,5 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій