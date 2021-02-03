Прем'єр підкреслив, що всі газопостачальні організації виконують рішення уряду і максимальна ціна за кубометр газу для населення не перевищує 6,99 гривні.

У січні загальні виплати по субсидіях збільшилися на 1 мільярд гривень - до 7,5 мільярда гривень.

Читайте такожУкраїнці з електрокотлами отримають компенсацію з держбюджету: названо сумуПро це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У січні загальні виплати по субсидіях були збільшені майже на 1 мільярд гривень. У грудні сума виплат по субсидіях склала 6,6 мільярда гривень, а в січні на субсидії виділено близько 7,5 мільярда. Це означає, що люди отримають більше компенсації для оплати житлово-комунальних послуг", - сказав Шмигаль.

Також він підкреслив, що всі газопостачальні організації виконують рішення уряду і максимальна ціна за кубометр газу для населення не перевищує 6,99 гривні.

Що цьому передувало

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

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Автор: Ігор Орел