SWIFT не настільки стратегічно важливий для Білорусі, як для РФ, дізналися журналісти.

Європейський Союз розглядає можливість відключення банків у Білорусі від міжнародної фінансової системи SWIFT.

Про це повідомляє іноземне видання Reuters, з посиланням на представника ЄС.

"Стосовно SWIFT - ми також розглядаємо зараз підготовку дій для білоруського фінансового сектору, втім, розуміємо, що SWIFT не є настільки стратегічно важливим в економіці Білорусі, як для російської сторони", - цитує видання європейського чиновника.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вдерлася в Україну, війська агресора почали бомбити військові об'єкти, а потім атакували й мирні міста. Українську територію також бомбили з території Білорусі.

Низка країн світу вирішили покарати російську владу за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

Європейський Союз, зокрема, з 12 березня відключає від SWIFT сім російських банків. Від SWIFT відключать такі банки: "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" і "ВЭБ.РФ".

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