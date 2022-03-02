Відключення від SWIFT Росії було найважчою санкцією, за яку Україні довелося боротися, зазначив очільник українського МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що від системи міжнародних платежів SWIFT будуть відключені й інші російські банки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС зазначив, що нарешті після 8 років наполягань вдалося ухвалити рішення про відключення російських банків від SWIFT.

"Досягнуто згоди, що сім банків Росії, які є великими і значущими для фінансової стабільності Росії, будуть відключені від цієї мережі. Це станеться буквально у найближчі дні", - сказав Кулеба.

"Без перебільшення, ми зубами вигризали кожен з цих банків. Скажу вам чесно, SWIFT був найважчою санкцією, за яку нам довелося боротися, але ми здолали психологічний бар'єр партнерів, зруйнували цю стіну небажання, і перший крок зроблений, - сім банків Росії відключать від SWIFT", - наголосив Кулеба.

"Але, я хочу запевнити вас, що це не останні банки, які будуть відключені. Ми продовжимо цю роботу. Всі банки Російської Федерації мають бути відключені від системи SWIFT. Інакше, ті транзакції, і ті гроші, які будуть проводитися через все ще підключені банки, вони будуть окраплені кров'ю українських невинних громадян, жінок, дітей, які загинули під ударами російської агресії. І кожен в Європейському Союзі, за океаном, хто буде пручатися цьому і наполягати, що якийсь банк ще треба залишити підключеним, має усвідомлювати, що він буде здійснювати через ті банки торгівлю на українській крові", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз відключає від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків. Відповідне рішення стане чинним 12 березня.

Від SWIFT відключають банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ" і "ВЭБ.РФ".

Банки "Сбербанк" і "Газпромбанк" не потрапили під обмеження відключення від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

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