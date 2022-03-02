Таке рішення не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень органом контролю.

Державна податкова служба зупинила проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок бізнесу.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Документальні, фактичні та камеральні перевірки, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року, переносяться на період по останній день календарного місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень органом контролю.

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