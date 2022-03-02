Податкова призупинила перевірки бізнесу / фото korupciya.com
Державна податкова служба зупинила проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок бізнесу.
Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
"Документальні, фактичні та камеральні перевірки, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року, переносяться на період по останній день календарного місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень органом контролю.