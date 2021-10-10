Прем'єр назвав один з основних факторів, який сприяє зростанню ВВП України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що зростання ВВП за підсумками 2021 року складе близько 4%, що означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи.

Про це він написав у Facebook.

При цьому, за словами Шмигаля, єдине, що може цьому завадити – чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження.

Серед основних факторів, що сприяють зростанню економіки, прем’єр відзначив стабільне зростання споживчого попиту, а також зростання інвестицій, які в першому півріччі склали $2,8 млрд, що є рекордною сумою за останні чотири роки.

Читайте такожМінекономіки назвало галузі, де найбільше "тіні"Також, за словами прем’єра, великий вплив на ріст ВВП мають зростання сільського господарства, розвиток будівельного сектора, зростання машинобудування, металургії та хімічної промисловості.

Також він нагадав, що на цьому тижні в Україні розпочалася друга фаза попередньої оцінювальної місії Європейського Союзу, що відкриває шлях до укладення Угоди про "промисловий безвіз".

"Промисловий безвіз" відкриває значні можливості для українського виробника на європейському та світовому ринку і може охопити ледь не 20% українського експорту до ЄС", – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, за даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.

Міністерство економіки прогнозує, що валовий внутрішній продукт України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено зростання внутрішнього валового продукту України на рівні 4,6%.

Автор: Катерина Гірник