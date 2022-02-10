Рівень тіньової економіки в січні-вересні 2021 року становив 31% від обсягу офіційного ВВП.

Рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2021 року склав 31% ВВП.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

"За попередніми розрахунками Мінекономіки, рівень тіньової економіки в січні-вересні 2021 року становив 31% від обсягу офіційного ВВП, що на 1 відсотковий пункт менше за показник відповідного періоду 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що незначне зменшення рівня тіньової економіки відбулося на тлі адаптації суб'єктів господарювання до діяльності в умовах непрогнозованих у часі карантинних обмежень.

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Це підтверджується виявленими підприємствами оптимістичними настроями в діловій активності, збереженням сталого споживчого та інвестиційного попиту в умовах дії "зеленого" рівня епідемічної небезпеки по всій території країни та, як наслідок, поліпшенням у звітному періоді у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року фінансових результатів діяльності підприємств на тлі сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури.

Тіньові операції в Україні:

У лютому 2020 року Національний банк з посиланням на дослідження компанії Ernst & Young заявив, що тіньові операції в Україні становлять 23,8% від офіційного ВВП, або 846 млрд грн.

17 вересня 2021 року в Мінекономіки озвучили реальні масштаби тіньової економіки.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що тіньові операції в Україні становлять половину від офіційного ВВП, тому що тільки 40% угод від загального обсягу споживання проводяться через фіскальні апарати.