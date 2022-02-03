Українці, які потрапили до Єдиного реєстру боржників не зможуть виїхати за межі країни.

Українці, які потрапили до Єдиного реєстру боржників у зв'язку з наявністю у них боргів за кредитами або з оплати житлово-комунальних послуг, не зможуть виїжджати за межі України.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Як йдеться в повідомленні платформи: "Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборону на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках і заборону відкривати нові рахунки; заборону на продаж і купівлю авто і нерухомості; стягнення заборгованості по всіх офіційних доходах".

Протягом 2021 року кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) зросла майже на 1,5 млн, а їх сумарна кількість збільшилася на 29%. Загальний борг на 1 грудня 2021 року становить 72,7 млрд грн;

У 2020-му році приріст становив 1,2 млн заборгованостей.

Найшвидше зростають наступні категорії ЕРБ:

борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями та організаціями - + 47%;

заборгованість з оплати комунальних послуг - + 41%.

борги у справах про адміністративні правопорушення- + 35%.

Найбільші категорії за кількісним показником:

заборгованість перед банками, компаніями та організаціями - 1 761 749 боргів (27% від загального числа заборгованостей);

стягнення коштів на користь держави - 1 629 505 боргів (25%);

штрафи за порушення ПДР - 1 327 440 боргів (20%).

Єдиний реєстр та борги за комуналку:

За даними Єдиного реєстру боржників, в Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець лютого 2021 року зросла на 1,4% у порівнянні з січнем – до 82,1 млрд грн.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець березня 2021 року зменшилася на 3,5% у порівнянні з лютим – до 79,3 млрд грн.

26 серпня 2021 року постачальникам комунальних послуг дозволили відключати боржникам газ, світло і воду.