За даними Данилишина, рентабельність капіталу банків залишається досить високою порівняно з іншими країнами - понад 18%.

Прибуток української банківської системи за січень-лютий 2021 року склав майже 6,5 млрд грн, що більш ніж у два рази менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

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"Прибуток банківської системи України за січень-лютий 2021 року склав майже 6,5 млрд грн, що більш ніж удвічі менше, ніж за відповідний період минулого року. Це стало результатом як загальної кризи в економіці внаслідок епідемії COVID - 19 і негативної переоцінки вартості ОВДП, так і зниження ставок за основними операціями, що генерують прибуток банків", - написав Данилишин.

При цьому, за його даними, рентабельність капіталу банків залишається досить високою в порівнянні з іншими країнами - понад 18%, а його адекватність - перевищує 22% (при нормативному значенні - понад 10%).

Що цьому передувало

За даними НБУ, українські банки у 2020 році отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019 році, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн.

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Автор: Богдан Слуцький