Існує кілька поширених причин, чому конкретній людині не бачити багатства ніколи. І головна з них-не відсутність спадщини, а звички.

За даними ООН, у світі вже майже 700 млн осіб перебувають на межі бідності, а тільки за минулий рік кількість голодуючих у світі зросла на 46 млн осіб. А ось Світовий банк прогнозує, що в Україні кількість бідних людей через війну збільшиться майже в чотири рази.

Що означає бути бідним? Для когось це відсутність грошей і шикарних умов життя, а для когось бідність вимірюється у стосунках, цінностях і тп.

Але варто звернути увагу, що бідність залежить не тільки від економічних факторів, але і від самої людини, від того, як вона думає. У чому ж причина злиднів? Зокрема, психологи часто люблять говорити про різні установках, які йдуть ще з дитинства.

На думку фахівців, деяким людям притаманні такі риси характеру і погляди на життя, які ніколи не дадуть їм розбагатіти. Пропонуємо докладніше розібратися, які фактори можуть привести людину до бідності.

Погляди і переконання

У сучасному світі можна заробляти гроші, не виходячи з дому, адже існує маса видів онлайн-занять. І той, хто вважає, що заробити стан можна тільки важкою працею в офісі або в іншому місці, дуже помиляється і не дає собі можливості розвиватися і отримувати бажане.

Самооцінка

Деякі люди жили і живуть від крайнощів в крайності: одних сильно хвалили, через що виховалася завищена самооцінка, а інших навпаки - критикували, що виростило в них нездорову невпевненість в собі, так званий синдром бідності. Експерти радять таким людям розібратися, чого вони дійсно варті, навчитися бачити свої сильні і слабкі сторони і працювати над ними.

Чужа думка

На думку психологів, все більше людей не звертають увагу на думку оточуючих. Але все ж зустрічаються люди, які дуже залежать від нього, що нездорово позначається на самій людині. Тому експерти радять працювати над цими нищівними рисами характеру.

Боязнь змін

Люди з психологією бідності ніколи не відкриють свій бізнес, не підуть отримувати другу вищу освіту і ні за що не переїдуть в інше місто в пошуках нового життя. Багатство і хороші перспективи розкриваються перед людьми діяльними, що не бояться ризикувати і починати все спочатку.

Крім того, фахівці часто говорять про так звану психологію бідності - набір установок, які рухають людиною в певному напрямку.

Як зрозуміти, що ти бідна чи багата людина? Пропонуємо вам пройти тест на багате і бідне мислення.

Позбувшись від звичок бідності, ви необов'язково станете мільйонером, але імунітет проти злиднів виробите точно.

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