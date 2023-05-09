Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,52 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро також залишився на рівні попереднього дня - 41,50 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,02 грн/дол., євро – 40,50 грн/євро.

Що відбуввається з курсом

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозує, що загострення бойових дій і збільшення кількості ворожих атак будуть періодично викликати паніку і призводити до зниження курсу гривні. На готівковому ринку будуть спостерігатися певні коливання валютного курсу. Проте, значущої девальвації гривні у травні не очікується. Курс коливатиметься у межах 37-39 гривень за долар. Експерт вважає, що у травні може скоротитися кількість експортних надходжень валюти.

Відео дня

Старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський прогнозує, що курс долара в Україні до початку літа значно не зміниться навіть у разі зупинки "зернової угоди". "Думаю, на курс не дуже вплине це, тому що він залежить від балансу надходження іноземної валюти і витрачання на імпорт товарів, а більшу частину надходжень складають гранти і кредити від наших партнерів. Це набагато більше надходжень, ніж ті, які може отримати Україна завдяки "зерновій угоді". Я думаю, що суттєвих змін не буде", - заявив економіст.

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