Курс американської та європейської валюти у банку зріс на 20 копійок.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 20 копійок і складає 40,40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також здорожчав на 20 копійок - до 42,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,90 грн/дол., євро - 41,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,32 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Курс валют в обмінниках сьогодні

Як повідомляв УНІАН, курс гривні до долара сьогоні подешевшав на на 20 копійок - 40,70 грн/дол.

Курс українського валюти щодо євро таколж знизився на 18 копійок і становить 42,60 грн/євро.

Продати долар в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., а євро торгують по ціні 41,80 грн за євро.

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