На вихідних ПриватБанк проведе технічні роботи для оновлення програмного забезпечення.

У неділю 7 листопада ПриватБанк на 3 години відключить мобільний додаток Приват24 і всі банкомати. Відключення буде проведено вночі, щоб його відчуло якомога менше користувачів. Сервіси будуть недоступні через оновлення програмного забезпечення, приуроченого до Чорної п'ятниці і різдвяних розпродажів.

Коли відключать сервіси ПриватБанку

Технічні роботи пройдуть вночі 7 листопада з 01:00 до 04:30. Під час паузи будуть недоступні всі банкомати і термінали, мобільний додаток Приват24 для фізичних осіб і компаній, грошові перекази і будь-які транзакції по карті.

Про відключення послуг заявила прес-служба банку. Така пауза пов'язана з підвищенням купівельної активності та зростанням кількості транзакцій, оскільки користувачі стали робити більше покупок перед новорічними святами. ПриватБанк просить зважати на це користувачів, які хочуть скористатися послугами банку у вказаний час.

Нагадаємо, що ПриватБанк запровадив нові обмеження на кількість переказів на місяць. Тепер клієнт зможе здійснити не більше 100 переказів Україною. Такі обмеження запроваджено для боротьби з відмиванням грошей.

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Автор: Катерина Пулатова