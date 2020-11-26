Цього року Фонд держмайна "пустив з молотка" одразу 8 спиртзаводів.

Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2020 році провів аукціони з продажу 8 спиртзаводів і виручив за них 448 мільйонів гривень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Фонду Дмитро Сенніченко в ході онлайн-конференції "як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління державними ресурсами".

"Ми вже провели 8 успішних аукціонів з приватизації спиртових заводів, загальна сума - 448 мільйонів гривень", - сказав він.

Також він повідомив, що до кінця року ФДМУ планує провести ще близько 10 аукціонів.

Що цьому передувало

На початку листопада Фонд державного майна України виставив на продаж ще три спиртзаводи держпідприємства "Укрспирт", онлайн-аукціони за якими пройдуть у грудні цього року.

У жовтні через онлайн-аукціони приватні інвестори приватизували перші 6 спиртзаводів держпідприємства.

У грудні 2019 року Верховна Рада прийняла закон Про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.

Монополістом у спиртовій галузі України є державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну в 2010 році.

Уряд почав приватизацію "Укрспирту", яку планує завершити до 1 липня 2021 року.

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Автор: Катерина Жирій