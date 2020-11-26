Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2020 році провів аукціони з продажу 8 спиртзаводів і виручив за них 448 мільйонів гривень.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Фонду Дмитро Сенніченко в ході онлайн-конференції "як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління державними ресурсами".
"Ми вже провели 8 успішних аукціонів з приватизації спиртових заводів, загальна сума - 448 мільйонів гривень", - сказав він.
Також він повідомив, що до кінця року ФДМУ планує провести ще близько 10 аукціонів.
Що цьому передувало
- На початку листопада Фонд державного майна України виставив на продаж ще три спиртзаводи держпідприємства "Укрспирт", онлайн-аукціони за якими пройдуть у грудні цього року.
- У жовтні через онлайн-аукціони приватні інвестори приватизували перші 6 спиртзаводів держпідприємства.
- У грудні 2019 року Верховна Рада прийняла закон Про лібералізацію у сфері виробництва спирту та скасування державної монополії на спиртову галузь.
- Монополістом у спиртовій галузі України є державне підприємство "Укрспирт", створене на базі однойменного концерну в 2010 році.
- Уряд почав приватизацію "Укрспирту", яку планує завершити до 1 липня 2021 року.
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