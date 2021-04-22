У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в березні збільшилося на 10,9%.

Промислове виробництво в Україні в березні 2021 року в річному вираженні – до березня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилося на 2,1%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в березні в річному вираженні збільшилося на 2,4%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в березні збільшилася на 10,9% без урахування сезонного коригування та на 1,8% - з урахуванням коригування.

В розрізі основних видів діяльності: у добувній промисловості та розробці кар'єрів в березні цього року падіння виробництва в порівнянні з березнем 2020 року склало 1,5%, в переробній промисловості спостерігався ріст на рівні 2,5%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво також зросла на 7,3%.

В розрізі основних промислових груп: виробництво товарів проміжного споживання виросло на 4,7%, а по споживчих товарів тривалого користування спостерігалося зростання на 56,6%.

За інвестиційним товарам спостерігалося зростання виробництва на 3,4%, а по споживчих товарів короткострокового користування спостерігалося падіння - на 5,7%.

Попередні показники

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2020 року склало 3,5% щодо аналогічного періоду 2019 року.

Спад промислового виробництва в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні – до листопада 2019 року – без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнився до 0,3% після падіння на 5% у жовтні.

За підсумками 11 місяців 2020 року Мінекономіки орієнтовно оцінювало зменшення обсягів ВВП на рівні 4,7%, що в цілому відповідало прогнозованій тенденції.

29 грудня 2020 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало зростання валового внутрішнього продукту України в 4,6% у 2021 році.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що падіння вітчизняної економіки за підсумками 2020 року складе не більше 5% валового внутрішнього продукту.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками десяти місяців 2020 року сповільнилося до 5,2% після падіння на 5,5% за підсумками січня-вересня.

Промислове виробництво в Україні у січні-грудні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, скоротилося на 5,2%.

У грудні 2020 року промислове виробництво в Україні зросло на 4,8% до грудня 2019 року.

11 січня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозувало падіння ВВП України на 3% за підсумками першого кварталу 2021 року.

13 січня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що чекає на ВВП України у 2021 році.

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Автор: Богдан Слуцький