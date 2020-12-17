В Україні припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів з річним обігом у понад 20 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, зазначивши, що до конвертаційного центру входили 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях України.
Читайте такожПрезиденту НААНУ оголосили про підозру в отриманні хабара у вигляді авто - генпрокурор"Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
За словами Венедіктової, протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня.
"У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно", - розповіла генеральний прокурор.
Вона заявила, що на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються колишні співробітники податкової служби.
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