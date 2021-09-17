За 8 місяців року сума виявлених ДБР хабарів становить майже 20,8 мільйона гривень, а збитки держбюджету – понад 166 мільйонів.

Державне бюро розслідувань опублікувало статистику задокументованих випадків хабарництва за останні 8 місяців 2021 року.

Як повідомляється на сайті ДБР, загалом слідчі відкрили 5 822 кримінальні справи через отримання неправомірної вигоди.

Сума виявлених ДБР хабарів становить майже 20,8 мільйона гривень, а збитки держбюджету – понад 166 мільйонів.

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Лідерами за кількістю виявлених хабарників і відкритих кримінальних справ є Київ (1 314), Одеська (591) та Харківська (484) області.

Наголошується, що столичні хабарники завдали найбільших збитків державному бюджету – понад 77 мільйонів гривень.

Крім столиці у трійку лідерів входять ще Одеська область з сумою збитків понад 25 мільйонів, та Вінниччина, де хабарники нашкодили державі на майже 20 мільйонів гривень.

Найменшою кількістю порушених кримінальних справ через хабарі можуть похвалитися Рівненська (73) Чернігівська (78), та Хмельницька (80) області.

З 20,8 мільйона гривень усіх хабарів, 14,8 зафіксовані в столиці та 4 областях:

Київ – 8,8 мільйона;

Харківська область – 1,8 мільйона;

Київська область – 1,7 мільйона;

Одеська область – 1,4 мільйона;

Тернопільська область – 1,1 мільйона.

Уже 482 хабарники отримали підозру. З них 282 особи, яких звинувачують у прийнятті пропозиції, обіцянки або власне самого хабаря. Серед них:

1 високопосадовець;

8 прокурорів;

108 поліцейських та 2 гвардійців;

15 військових;

1 працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників та 27 прикордонників;

30 працівників державних служб.

51 – інше.

Окрім того ДБР передала до суду справи проти 429 осіб, з яких 232 через отримання хабаря.

За 8 місяців 2021 року в ДБР виокремили 3 найрезонансніші справи:

завершення досудового розслідування через вимагання хабаря у розмірі 13,5 мільйонів гривень за повернення захопленого підприємства;

скерування до суду обвинувачення проти податківця, який вимагав 1 мільйон гривень у підприємиці;

суд над донецьким поліцейським. який вимагав 140 000 гривень за уникнення відповідальності за вчинення смертельного ДТП.

Корупція в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко