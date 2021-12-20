Вирішується питання про обрання раднику міністра запобіжного заходу, зазначили у САП.

Повідомлено про підозру у незаконному заволодінні 2,15 млн гривень колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку", який наразі є позаштатним радником міністра енергетики України.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що в рамках досудового розслідування встановлено, що у 2019-2020 роках посадовець, зловживаючи службовим становищем, виплатив собі премій, заохочень та надбавок на понад 2,15 млн грн.

"Наразі вказаній особі інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", – повідомили в САП.

Читайте такожЗарплати в "конвертах" та інші тіньові схеми: названо суму удару по УкраїніРаніше стало відомо, що колишня в.о. генерального директора ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) підозрюється у незаконному нарахуванні собі доплат та премій на суму 310 тис. грн.

За даними правоохоронців, їй інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК).

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко