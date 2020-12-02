Угодою передбачається отримання грантів у розмірі до 24,5 млн євро.

Верховна Рада ратифікувала угоду між Урядами України та Німеччини про співпрацю щодо реалізації проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».

Як передає кореспондент УНІАН, за закон України «Про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016) (проект "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб")" (№0070) проголосували 311 народних депутатів.

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Угоду було підписано 3 червня 2020 року в Києві.

Нею передбачається отримання Україною фінансових ресурсів у вигляді грантів у розмірі: до 24 млн 500 тис.євро - для проекту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

Згідно з пояснювальною запискою, підписаною віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Рєзніковим, реалізація проекту закону не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету України.

Відповідно до угоди, операції з грантами, оплачуваними у зв'язку з проектом "житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", включаючи придбання і ввезення товарів, робіт і послуг, за рахунок KfW звільняються від податків і зборів, що стягуються в Україні. Це стосується всіх процедур виплат, здійснюваних KfW.

Житло для переселенців

29 жовтня 2019 року Кабмін розширив державну підтримку програми будівництва доступного житла у 2019 році.

27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення, яке мало дозволити ветеранам АТО/ООС та вимушеним переселенцям отримати доступне житло.

Згідно з рішенням уряду учасники АТО/ООС та вимушені переселенці мали придбати житло на пільгових умовах. Йшлося про довгостроковий державний кредит під 3% річних до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% від вартості житла. На цю програму уряд мав виділити 200 млн грн, з них 100 млн грн для кредитування учасників АТО/ООС і 100 млн грн для кредитування внутрішньо переміщених осіб.

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Автор: Надя Пришляк