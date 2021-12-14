За розрахунками Мінфіну, реалізація положень закону сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн на рік.

Верховна Рада відхилила всі проекти постанов про скасування рішення від 30 листопада про прийняття так званого "ресурсного" закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600).

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами голосування жоден з 24 зареєстрованих проектів постанов не набрав необхідних 226 голосів.

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"Рішення ухвалено. Закон розблоковано і може йти на підписання", - зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його метою є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Він, зокрема, передбачає підвищення ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Крім того, передбачаються зміни в частині адміністрування податків і зборів, податку на доходи фізосіб, податку на прибуток підприємств, акцизного, екологічного податку, рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Внесення змін до Податкового кодексу:

30 листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу, який дозволить збалансувати бюджетні надходження шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.

За розрахунками Мінфіну, прийняття та реалізація положень закону сприятимуть додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн на рік.

Проти цього рішення виступали низка бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

Автор: Богдан Слуцький