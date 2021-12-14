Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року.

У разі ухвалення закону про непрямий метод податкового контролю, доходи та витрати українців будуть під більш пильним контролем податкової, ніж зараз.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив економічний експерт Олег Пендзин.

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Експерт зазначає, що непрямі методи контролю за витратами, якщо їх впровадять, торкнуться всіх громадян, незалежно від того, брали участь вони в податковій амністії чи ні.

"На сьогодні в законодавстві немає вимог, щоб громадяни (окрім держчиновників) пояснювали походження своїх доходів. Але як тільки буде ухвалено закон про непрямий метод контролю, будь-який українець, який зробив покупку на суму понад 400 тисяч гривень, відразу ж потрапить під контроль податкової на предмет відповідності його витрат раніше отриманим доходам", - зазначив експерт.

За словами Пендзина, моніторитися будуть тільки ті дорогі покупки, які будуть відбуватися з моменту набуття чинності законом.

"З вас не зажадають пояснення покупки квартири, наприклад, у 2000 році. Контролюватися буде виключно те, що ви будете купувати надалі", - пояснив експерт.

Він нагадав, що з 1996 року в Україні введені ідентифікаційні коди, з їх допомогою в базах і відображаються всі отримані доходи, а також сплачені з них податки, протягом усіх періодів. При введенні непрямого методу буде вираховуватися сума цих податків і зіставлятися з вартістю тієї витрати, яку ви зробили. Потім податкова "попросить" пояснити джерело коштів. Якщо пояснити не зможете, то "запропонують" (зобов'яжуть) заплатити 18% податку з різниці між легальними доходами та тією сумою, яку витратили.

"Так працюють непрямі методи контролю за витратами. За таким принципом живе вся Європа, США. Причому в Америці, якщо будуть виявлені не обкладені податками доходи, можна потрапити за грати на дуже тривалий термін, аж до довічного. Весь світ сьогодні бореться з несплатою податків. Ми йдемо таким самим шляхом", - підкреслив Пендзін.

На його думку, сьогодні українці не сильно поспішають амністувати свої капітали, оскільки просто не довіряють амністії. Тому питання амністії капіталу постане після ухвалення "непрямого" закону, коли податкова почне перевіряти легальність коштів при великому придбанні. Тобто, людині поставлять питання, чому цінні активи не амністовані.

"Але після амністії й без непрямого контролю кожен громадянин буде повністю перевірений і посаджений на гачок", - вважає експерт.

Добровільне одноразове декларування:

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводиться з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка - 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка - 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка - 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування активів.

8 грудня 2021 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що податкова служба України проведе оцінку операцій фізичних осіб з 1995 року на предмет наявності несплачених податків.

Автор: Нана Чорна