Рада зменшила на 600 млн грн видатки на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає збільшення витрат на діяльність судів на 600 млн грн за рахунок зменшення на цю ж суму витрат на участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

За відповідний законопроект №5304 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" проголосував 301 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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"У законопроекті пропонується внести зміни до додатків №3 та №7 закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" в частині збільшення видатків за КПКВК 0501020 "Здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ правосуддя" на 600000,0 тис. грн шляхом їх зменшення за КПКВК 3401120 "Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, до загального фонду державного бюджету України в січні-травні 2021 року надійшло 421 млрд грн, що на 4,5% більше за плановий показник.

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Автор: Дмитро Шварц