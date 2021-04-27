Зробити це пропонують за рахунок зменшення витрат на участь національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає збільшення видатків на діяльність судів на 600 млн грн за рахунок зменшення на цю ж суму видатків на участь національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх.

За відповідний законопроект №5304 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" про збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами" проголосував 271 народний депутат при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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"У законопроекті пропонується внести зміни до додатків №3 та №7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" в частині збільшення видатків по КПК 0501020 "здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів та установ правосуддя" на 600 млн.грн шляхом їх зменшення по КПК 3401120 «підготовка та участь національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Що цьому передувало

Державний бюджет України за січень-березень 2021 року виконано з дефіцитом у розмірі 25,42 млрд грн, що на 22% менше дефіциту за аналогічний період минулого року.

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Автор: Дмитро Шварц