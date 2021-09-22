Закон передбачає забезпечення належного виконання банками вимог закону про валюту.

Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язує банки здійснювати валютний нагляд за рахунками нерезидентів, зокрема обмінюватися інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття у другому читанні та в цілому закону "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду" (№5851) проголосували 260 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону про валюту в частині виконання функцій агентів валютного нагляду за валютними операціями, пропонується встановити для банків обов'язок обмінюватися інформацією про належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, здійснюваними їх клієнтами через ці банки.

Водночас пропонується визначити, що порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збір, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентів, встановлюється Національним банком України.

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Автор: Катерина Жирій