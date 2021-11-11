У порівнянні з вереснем, середній оклад зменшився на 300 грн.

У жовтні на українському ринку праці зріс попит на медиків, а середній оклад по запропонованих вакансіях зменшився на 300 грн.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Зазначається, що, у порівнянні з вереснем, особливих змін не відбулося. Максимальне зростання за кількістю вакансій показали такі категорії: "Медицина, фармацевтика" (+0,7%), "Продажі" (+0,7%), "Адміністративний персонал" (+0,3%) і "Транспорт, логістика" (+0,3%). При цьому медики піднялися з восьмої позиції вересня на третю у жовтні за рівнем затребуваності роботодавцями.

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"Також зріс попит на фахівців із категорії "Виробництво, сільське господарство" (+0,2%), "Безпека" (+0,2%), "Робітничий персонал" (+0,1%) та "Закупівлі" (+0 1%). Цікаво, що сфера ІТ у жовтні не показала зростання за кількістю вакансій", - йдеться в повідомленні.

Аутсайдером жовтня стала категорія "Банки, інвестиції, лізинг" – кількість відкритих вакансій для спеціалістів банківської сфери, у порівнянні з вереснем, зменшилась на 0,7%.

Середня зарплата жовтня по Україні, згідно з даними кадрового порталу, склала 17,7 тис. грн. У порівнянні з вереснем, середній оклад зменшився на 300 грн.

Максимальну середню зарплату у жовтні традиційно пропонували фахівцям зі сфери ІТ (56,9 тис. грн), топ-менеджерам (43,9 тис. грн) та юристам (28,3 тис. грн). Мінімальний оклад – працівникам сфери гостинності та громадського харчування (12,8 тис. грн), спеціалістам із категорії "Адміністративний персонал" (12 тис. грн) та "Безпека" (9,4 тис. грн).

Якщо говорити про рівень зарплат за регіонами, то найвища - у кандидатів, які шукають роботу у Києві. За даними grc.ua, середня заробітна плата у Києві в жовтні становила 40,2 тис. грн (у порівнянні з вереснем, зростання склало +5400 грн). На другому місці за рівнем заробітних плат – Івано-Франківськ та область (20,2 тис. грн). Трійку лідерів замикають Львів та область (20 тис. грн).

Найменше пропонували кандидатам із Чернігівської (13,4 тис. грн), Хмельницької (12,5 тис. грн) та Київської областей (10,4 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами опитування, майже половина роботодавців (48,9%) планують підвищити зарплати працівникам у 2022 році, водночас 42,9% ще не визначилися, а залишити зарплату на незмінному рівні планують 8,2% опитаних роботодавців.

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Автор: Катерина Жирій